İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

23.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:33
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun 'ın ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik"
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