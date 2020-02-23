İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
23.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA