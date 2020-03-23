İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı Açıklaması - Haberler
Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar.

23.03.2020 02:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 02:54
İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık." dedi.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk olan Soylu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını ve tüm dünyanın koronavirüse karşı ciddi şekilde önlem almaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de alınan önemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, 165 binin üzerinde işletmenin kapatıldığını ve bu sayıya berber ve kuaförlerin dahil olmadığını belirtti.

Soylu, "Ülkemizin bütün şehir ve ilçelerinde bulunan hoparlörlerden vatandaşlarımızın dikkatini çeken anonslar yaptık. İllerimizdeki toplu ulaşımda kaç kişi indi bindi yaptı, trafikteki yoğunluk oranına, her şeyi adım adım takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Virüsün en fazla etkili olduğu yaş aralığının 65 ve üstü olduğuna dikkati çeken Soylu, tedbirler kapsamında yüksek oranda kurallara uyulduğunu ve bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Soylu, şunları dile getirdi:

"Kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü 10 milyon insandan bahsediyoruz. 1,5 milyonu kimsesiz, ihtiyaç sahibi. Kiminin ilacı var, başka bir ihtiyacı var. Bir evlat sorumluluğu olarak bunların karşılanması gerekir. 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza nazik bir mesaj çektik. Asılsız çağrılar hariç 30 bin 500 çağrı geldi.

Bunun 27 binini karşıladık. Bir milletin büyüklerine nasıl sahip çıktığı ortaya konuldu."

"Evde kalın" çağrısını tüm uyarılara rağmen dikkate almayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını söyleyen Soylu, toplum sağlığını tehdit etmek suçundan da haklarında dava açılabileceğini belirtti.

"Fabrikalarına el koyarız"

Süreç içinde stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu, şunları dile getirdi:

"İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik.

Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var."

Karantina önlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Soylu, 10 bin 750 kişinin Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında gözlem ve karantina altında tutulduğunu söyledi.

Soylu, 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde yüzde 90'ı yerli ve çok az sayıda yabancı olduğunu dile getirerek, bu kişilerin arasında büyükelçiler ve devlet görevlilerinin de bulunduğunu kaydetti.

Kimseye ayrıcalık yapılmadığına dikkati çeken Soylu, herkesin bu gözetim ve karantinaya uymakla mükellef bulunduğunu, uymayanlarla ilgili de tüm cezai müeyyidelerin geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
'Amca vallahi yasak' denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Eda Ece Ender Saraç Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Fransa Beşiktaş
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticilerini uyardı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 03:08:58. #1.14#
title