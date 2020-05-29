İçişleri Bakanı Soylu: "Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu:
29.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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