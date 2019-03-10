İçişleri Bakanı Soylu, Sivas'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivas'ta bu yiğitlerin şehrinde söylüyorum, bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz." dedi.

Bakan Soylu, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halka hitap ederek, Sivas'ta bulunmaktan büyük onur duyduğunu, bu milletin parçası, ferdi olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Soylu, "Kıymetli hemşehrilerim sizlerle biraz dertleşmeye içimi dökmeye geldim. Yıllardır bu ülkede hem milletimize hem vatanımıza hem devletimize yapmadıkları kalmadı. On yıllardır, hep bu millet çekti hep sizler çektiniz. Darbeler mi yapmadılar, başbakanlar mı idam etmediler, bu ülkede bakanlar mı idam etmediler, ezanımızı minarelerden susturmadılar mı?" diye konuştu.

Ekonomik saldırılarla, kardeşi kardeşe düşürerek, birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına işaret eden Soylu, "İstediler ki ayakta durmayalım, güçlü olmayalım, zengin olmayalım, kudretli olmayalım, köklerimizden ayrılalım, medeniyetimizi unutalım, ana babamızın söylediklerini, örfümüzü, adetimizi, töremizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi unutalım. Köklerimizden kopalım istediler." ifadelerini kullandı.

Bazı çevreler tarafından güçlü bir Türkiye'nin istenmediğine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"On yıllardır, 1960'ta, 1971'de, 1980'de, 28 Şubat'ta darbe yaptılar. 27 Nisan'da, en nihayetinde o Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanla beraber Türkiye'yi bir darbeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Özgür, zengin, kuvvetli ve kudretli bir Türkiye'yi hiçbir zaman istemediler. Hep boynumuz bükük, belimiz eğik olsun istediler. On yıllardır bunu yaptılar. 'İktidara gelseniz ne olacak ki? Ne yapacaksınız yani. İktidar olursunuz ama biz sizi muktedir yapmayız' dediler. Niçin Sivas'tayım biliyor musunuz? Bize yukarıdan aşağıya bakarak bizi tahkir edenler, küçük görenler, hakir görenlere karşı bir şey söylemek istiyoruz. Biz bugün iktidarız, hem de muktediriz Allah'ın izniyle. Ne oldu? Amerika bize diyecek ki Afrin'e giremezsiniz. Girdik mi? PKK'yı oradan kazıdık mı? Amerika diyecek ki Irak'ın kuzeyinde devlet kuracağız, karışma. Tayyip Erdoğan İran'la, Irak'ın belki de ilişkimizin en limoni olduğu zamanda bir araya geldi. Amerika da arkasında olsa Avrupa da arkasında olsa biz bir şeyi haykırdık. Sizin gücünüzle iradenizle haykırdık. Burada tekrar söylüyorum. Sivas'ta bu yiğitlerin şehrinde söylüyorum, bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz."

"Türkiye'ye yapmadıkları kalmadı"

Türkiye'de "yapamazsınız" diyenlere rağmen büyük yatırımların hayata geçirildiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Gezi olaylarından beri, Türkiye'ye yapmadıkları kalmadı. Gezi olaylarında faiz 3,5-4'tü. Umutla geleceğe bakıyordu. Türkiye sıçramış, sıçramasına devam etmek istiyordu. Bu ülkenin o günkü başbakanı olan, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a birileri ültimatom vermişler. Demişlerdi ki 'sen dünyanın en büyük havalimanını yapamazsın, sen Marmaray yapamazsın, sen bizi Avrupa'yla Uzak Doğu'yu birbirine bağlayacak ve üzerinden tren yolu geçecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapamazsın. Sen Avrasya'yı yapamazsın, sen Osman Gazi'yi yapamazsın, sen şehir hastanesini yapamazsın, sen dünyanın en büyük tünellerini yapamazsın, sen dünyanın en büyük barajlarını yapamazsın, sen 81 ilde üniversite yapamazsın.' Ey Sivas, yaptık mı hepsini? Sizin sayenizde yaptık."

Bakan Soylu, "Türkiye'yi 17-25 Aralık'ta, Gezi'den sonra 6-7 Ekim'de, ardından 15 Temmuz hain darbesiyle, 7 Haziran sonrasındaki çukur olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Yaktılar, yıktılar." dedi.

"Camileri, Siirt Hastanesini bir günde 7 defa yaktılar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, bir de Afrin'e terör merkezi oluşturacaklar, Amerika oraya silahları gönderecek, ardından bize orada bir terör koridoru kuracaklar. Bizim güneyimizle, Orta Doğu ile bağımızı ayıracaklar. Kültür, siyasi, ticari olan bütün yollarımızı kesip Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştırıp bırakacaklar. Tezgahları oydu ve hiç durmadı onların saldırıları. Ardından ekonomik saldırı yaptı. Evet. Amerika çekinmiyor, 'ben yaptım' diyor ekonomik saldırıyı. Saldırı yaptı. Amacı, 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye'yi sarsmak, hükümetin itibarını zedelemek ve ardından da hükümetin itibarıyla beraber onu zayıflatmak, önümüzdeki 4,5 yılda onu hareket edemez hale getirebilmek. Yani daha önce yaptığını yine yapacak. 10 bin, 11 bin dolar arasıydı Gezi olaylarında Türkiye'nin kişi başı gelir seviyesi. Bütün şunları yaptık ama Türkiye'nin gelir seviyesi aynı 10-11 bin dolarda. Bizim patinaj etmemizi istiyorlar. Bizim güçlü, kuvvetli adım atmamızı istemiyorlar. Sürekli sıkıştırmaya çalışıyorlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA