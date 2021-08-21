İçişleri Bakanı Soylu Şenpazar İlçesini Ziyaret Etti.
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İçişleri Bakanı Soylu Şenpazar İlçesini Ziyaret Etti.

İçişleri Bakanı Soylu Şenpazar İlçesini Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos günü meydana gelen sel afetinden etkilenen Kastamonu'nun Şenpazar İlçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel'den ve yetkililerden bilgiler aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos günü meydana gelen sel afetinden etkilenen Kastamonu'nun Şenpazar İlçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel'den ve yetkililerden bilgiler aldı.

İlçe Merkezini gezerek tek tek vatandaşlara ve esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Şenpazar ilçesinin kısa sürede eski haline getirilmesinde emeği geçen başta Vali Fuat Gürel olmak üzere Şenpazar Kaymakamı Semih Memiş, Belediye Başkanı Cem Çınar ile Karabük İl Özel İdaresi ekiplerine ve ülkemizin değişik illerinden gelerek çalışmalara katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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