İçişleri Bakanı Soylu: "Şen Yayla'da bizim evlatlarımız 5 teröristi daha derdest etti"

07.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünde Türkiye'ye ben duyurmuş olayım, Şen Yayla'da 5 teröristi daha bizim evlatlarımız derdest etti. 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne sesleri çıkacak nede kimsesi kalacak" dedi.



Sultangazi'de organize edilen Erzurum Tanıtım Günleri etkinliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programına Bakan Soylu'nun yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile birlikte çok sayıda milletvekili ve ilçede yaşayan Erzurumlu vatandaşlar katıldı. Erzurumlu vatandaşlardan yoğun ilgi gören Bakan Soylu, onlarla sohbet etti. Açılışın ardından etkinlik alanını gezen Bakan Soylu, tanıtımı yapılan yerler ve ürünler hakkında bilgiler aldı.



"Şen Yayla'da bizim evlatlarımız 5 teröristi derdest etti"



Terörle mücadelenin sürdüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizden sonraki nesiller nasıl bir Türkiye'de yaşasınlar istiyorsak, onlara öyle bir miras bırakmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız PKK diye bir örgütün olmadığı, adının sanının hatırlanmadığı bir Türkiye'de yaşasınlar istiyoruz. Size ufak bir şey daha söyleyeyim, demin değerli milletvekilimiz ifade ettiler, dün 4 terörist gitti, bugün de Türkiye'ye ben duyurmuş olayım, yine sizin yakın bölgeleriniz, Şen Yayla'da 5 teröristi daha bizim evlatlarımız derdest etti. Bu mücadeleyi çocuklarımız yarın zorluk çekmesinler diye veriyoruz. 40 yıldır terör örgütü konuşuluyor, artık çocuklarımızın konuşmasın istiyoruz. Onlar mühendisliği, doktorluğu, hemşireliği, onlar annelerinin babalarının kendilerine anlattıklarını konuşsunlar. Onlar dünün memleketinin hallerini, bize bırakılan mirasları, güçlü bir Türkiye'yi gelecek güzel günleri konuşsunlar, üniversitelerde ilim ve bilimi konuşsunlar, Memleketimizin neresinden olursa olsun emin bir Türkiye'nin emin bir insanı olarak herkese güven versinler. Bugün sayın cumhurbaşkanımızı ortaya koyduğu iradenin ta kendisi böyledir" dedi.



"Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı'nı yapmasaydık da ülkemizi ele mi geçirselerdi"



Doğu ve Güneydoğu illerinin gelişmekte olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Şunu ifade etmek isterim, geçen hafta bu vakitlerde Adıyaman'daydım. Memleketi huzur şehri Adıyaman'da herkesin kendine bakışı, özgüveni bambaşka bir noktaya gelmiş. Yaptığımız sohbetlerin şekli değişmiş. Herkes büyük bir heyecan yaşıyor. Ondan bir hafta önce Ağrı'daydım. Tam 17 bin insanın çalışacağı bir tesisin 6 bin kişinin yapılmış olanın açılışını, 11 bin kişinin de çalışacağı tesisin temelini attık. Eğer, terör olsaydı, huzursuzluk olsaydı. Avrupa'nın başka yerlerden insanlar oraya gelip yatırım yaparlar mıydı? Şu anda dünyanın en önemli ürünleri, yabanca marka ürünleri Ağrı'da doğu ve Güneydoğu vilayetlerimizde üretilmeye başlanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Tunceli de turizm son 3 yılda yüzde 350 artı. Diyarbakır'da yüzde 250 arttı. Barikat ve çukur olaylarından sonra büyük bir travmadan sonra Mardin'de yüzde 150 arttı. Çalışma bakanıyım, Mardinli otelciler dediler ki, 'Biz yandık bittik dediler, otellerimizi kapatacağız' dediler. Elimizden geleni ortaya koydu, şimdi ise otellerde yatmaya yer yok. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Biz büyük, güçlü, kudretli, milletiz. Bize diyorlar ki Barış Pınarı Hareketini, Zeytin Dalı Harekatını yaptınız, Fırat Kalkanını yaptınız diyorlar. Ne olsaydı yapmasaydık da ülkemizi ele mi geçirselerdi" şeklinde konuştu.



"Sayın Cumhurbaşkanımız bir devrimi gerçekleştirerek Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihin yendi"



Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Bende bu toprakların çocuklarıyım İstanbul'da doğdum büyüdüm. Burada doğup büyürken hep bir sözü duydum. Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus tarihi yenilmez dediler. Biraz da haklılar, yol yok, hemşehri, doktor, okul, havalimanı yok. İnsanlar ne yapacaktı. Ama milleti itimat etti, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakikaten Türkiye'de herkes şunu söyledi, Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihi yenilmez derlerdi. Bugün öyle değildi, Diyarbakır'dan Erzurum'a kadar, Ardahan'dan Iğdır'a Van'a kadar tam 18 yıldır bu ülke için çalışan Cumhurbaşkanımız bir devrimi gerçekleştirdi, Doğunun ve Güneydoğu'nun makus tarihini yendi. Bugün yol, hastane, doktur, gençlik merkezleri, hak eğitim merkezleri var. Bugün batıda ne varsa doğu da ve güneydoğu da o var"



"2020'de terör örgütlerinin dağda ne sesleri çıkacak, nede kimsesi kalacak"



Terör örgütünü tasfiye etme çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Terör örgütü 500'e kadar düştü Türkiye'deki terör örgütü sayıları. Onu da tasfiye ediyoruz. Sözümüzdür inşallah 2019 geride bırakıyoruz. 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne sesleri çıkacak nede kimsesi kalacak Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimize sesleniyorum, bizim tek görevimiz, kardeşliğimiz, büyümeyi tesis etmek ve sağlamaktır. Kim bizim zenginliğimize ve kardeşliğimize, büyümemize musallat olmaya çalışıyorsa biz buna müsaade etmeyeceğiz ve göreceksiniz. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihini yenmişsek, bugün etrafımızdaki coğrafyayı, istikrarsızlığa getirmeye çalışanlara bir çift sözümüz var, hem milletimize coğrafyamıza, Allah'ımıza sözümüzdür. Ortadoğu'yu barış ve esenlikler haline bu ülke getirecektir. Üzerimizde oyun oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



"Sultangazi 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı çok güzel bir şehir"



Açılış programında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bu tür organizasyonlara önem veriyoruz, çünkü bizi bir araya getiren, birbirimizin dostluğunu pekiştiren birbirimizi uzun zamandır görmediğimiz dostları bir arada gördüğümüz en önemlisi coşkumuzu şehre yansıttığımız birbirimizle kardeş olduğumuz zamanları bu tür organizasyonlarla yaşıyoruz. Bu ve benzeri organizasyonu Sultangazi'de daha çok yapacak ve Sultangazi'yi sultan şehir haline dönüştürürken, iyilikleri, güzellikleri ve kültüre vermiş olduğu önemiyle, eğitim alanında faaliyetleriyle, sosyal faaliyetleriyle öne çıkmış bir şehir yapmak istiyoruz. Geçmişteki gibi sadece kötü anılarıyla anılan bir Sultangazi istemiyoruz. Sultangazi 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı çok güzel bir şehir, o yüzden güzellikleriyle anılması lazım. Biz burayı güzel ve iyilerle anılması adına gayret içerisinde ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA