İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
22.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 03:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesine ulaştıktan sonra Kayacık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti milletvekilleri ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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