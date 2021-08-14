İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta incelemede bulundu
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İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile helikopterle havadan yaptığı incelemenin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgedeki yaraların mümkün olan en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Soylu ayrıca, ilçede yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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