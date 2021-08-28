İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)
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İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)
İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2) - Haberler
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