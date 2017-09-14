İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni konuşmasında gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Teröre karşı verilebilecek en büyük cevabın eğitim olduğunu bir kez daha ifade ediyorum"

-"Milli Eğitim Bakanımıza müteşekkirliğimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine bir gül bahçesi hediye ediyor"

-Şehit Aydoğan Aydın'ın eşi Nuray Aydın: "Eşim çocukları çok severdi, onlar bizim geleceğimiz derdi"

-"Bana her zaman, 'Eğer asker olmasaydım çok iyi bir öğretmen olurdum' derdi"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.