İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni Konuşmasında...
İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni konuşmasında gözyaşlarını tutamadı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Teröre karşı verilebilecek en büyük cevabın eğitim olduğunu bir kez daha ifade ediyorum" -"Milli Eğitim Bakanımıza müteşekkirliğimi ifade...
İçişleri Bakanı Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Teröre karşı verilebilecek en büyük cevabın eğitim olduğunu bir kez daha ifade ediyorum"
-"Milli Eğitim Bakanımıza müteşekkirliğimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine bir gül bahçesi hediye ediyor"
-Şehit Aydoğan Aydın'ın eşi Nuray Aydın: "Eşim çocukları çok severdi, onlar bizim geleceğimiz derdi"
-"Bana her zaman, 'Eğer asker olmasaydım çok iyi bir öğretmen olurdum' derdi"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.