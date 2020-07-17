İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Van'da keşif uçuşu yapan İnsanlı Keşif Uçağının görevden dönerken Artos Dağına çarpması sonucunda aralarında Kırıkkaleli Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın da bulunduğu 2'si pilot 5'i teknik personel 7 emniyet mensubu şehit olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen evli ve 1 çocuk babası Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Eşi de komiser olan şehit pilot Altunbaş için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Altunbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Keskin Çarşı Camii'ne getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi, cami bahçesinde gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Süleyman, annesi Sonay ve eşi Hilal Altunbaş, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Göktürk de giydiği al yıldızlı tişört ile törene katıldı. Minik Göktürk, her şeyden habersiz bir şekilde babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna uzun uzun baktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, şehit babasıyla birlikte tabuta omuz verdi.

Cenaze törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA