İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazesi için Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kavgayı ayırmak isterken şehit olan polis Erman Özcan'ın cenaze töreni için Bursa'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kavgayı ayırmak isterken şehit olan polis Erman Özcan'ın cenaze töreni için Bursa'ya geldi. Süleyman Soylu'yu Yenişehir Havalimanı'nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Soylu daha sonra havalimanından ayrılarak Orhangazi'ye gitmek için yola çıktı. - BURSA Kaynak: İHA