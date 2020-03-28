İçişleri Bakanı Soylu, şehirler arası yolculuk yapan vatandaşları koronavirüse karşı uyardı... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının yayılmasını önlemek amacıyla dün açıkladığı tedbirlerin kapsamında, şehir girişi ve çıkışlarında kolluk kuvvetlerinin bağlı bulundukları valiliklerin koordinasyonunda önlemler almaya başladığını belirtti.

Şehirler arası yolculuklarda otobüslerde iki koltukta ancak bir kişinin oturabileceği yönünde daha önce kararlar alındığını aktaran Soylu, saat 17.00'den itibaren şehirler arası otobüslerdeki seyahatlerin valiliklerin iznine bağlandığını vurguladı.

Vatandaşların bir taşınma hali içinde olduğunu ifade eden Soylu, "Özellikle hastalığın yayılmaması konusunda belki de en mütereddit olmamız gereken alanlardan bir tanesidir. Açık olarak da bunu söylüyoruz. Telaşa gerek yok. Herkesin bulunduğu yerde durması gerekir." diye konuştu.

"14 günlük karantina uygulanacak"

Yeni tip koronavirüs kapsamında, 81 ilin giriş ve çıkışlarında başlatılan uygulama ile özel araçlarında seyahat edenler de dahil olmak üzere, yolculuk yapanların durdurularak sağlık kontrollerinin yapıldığını vurguladı.

Ekiplerin yaptığı kontrolleri yerinde görmek ve eksiklikleri görmek amacıyla denetimde bulunduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak. Bunun özel araçta olması, otobüste olması veya kamyonda olması herhangi bir ayrıcalık ortaya koymamaktadır.

Yapmamız gereken bu konuda dinimizin emirleride var. Bu tip salgınlarda bulunduğunuz yerden ayrılmamaktır. Bunun için de hep beraber sorumlu, duyarlı ve bu konuda bize yapılan tembihatlara da uyucu bir tavır ve davranış ortaya koymak durumundayız."

Soylu, bugün 81 ilde 30 büyükşehir esas olmak üzere il idare kurullarının ve ardından pandemi kurullarının toplanarak, alınan kararları, uygulamada yaşananları ve alınması gereken diğer tedbirleri kendi içlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Bu kurulların özellikle yapacakları değerlendirmelerin yine valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarında karara bağlanacağını ifade eden Soylu, tüm bunları takip ettiklerini kaydetti.

Soylu, bugün sabahtan itibaren vatandaşın hareketliliğini takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan sahili olan yerlerde sahil kenarları bir taraftan şehirlerarası yolculuğu bir taraftan özellikle toplu taşımayı. Toplu taşımada bugün itibarıyla yüzde 90'ların üzerindeki bir azalma var. Bu neredeyse hareketliliğin çok az olduğunu ancak kişilerin zorunlu olarak dışarı çıktığını ifade etmektedir. Tüm arkadaşlarımızı şehir meydanlarını, şehirlerin işlek caddelerini takip ediyorlar. Ben de yaklaşık 2,5-3 saat izledim. Uyarmamız gereken arkadaşlarımızı esas itibariyle uyarmaya çalıştık. Vatandaşamıza teşekkür ederek söylemek isterim ki özellikle hükümetimizin ortaya koyduğu kararlara uyduğunu ve neredeyse yok denecek kadar az bir şekilde şehir meydanlarında insan olduğunu, hatta olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Buna hep beraber dikkat edersek bu salgınla mücadeleyi birlikte başaracağız."

"Sosyal mesafe kuralına uyalım"

Gençlere de çağrı da bulunan Soylu, "Ne olursunuz gençliğimize, yaşımıza güvenmeyelim. Belki bu hastalıkla mücadele gücünüz var, bunu anlıyorum ama taşıyıcı olmak büyük bir tehlikedir, tehdittir." dedi.

Soylu, konuşmasında vatandaşlara da, "Yarın sevdiklerimizi kucaklamak ve birlikte olmak istiyorsak onlara bugün biraz mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım." mesajını iletti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Kendi izolasyonumuzu sağlayalım. Her birimizin kendine ait bir yaşam standardı ve tarzı var. Bu hayat tarzına yönelik bu sosyal mesafeyi sağlayabilirsek. Bunu başarabilecek güçteyiz. Dün, bugün ve ondan önceki gün bunu gördük. İnsanların nasıl evine çekilebileceğini gördük. Çalışanlar çalışmalarına devam edeceklerdir. Buna olan inancımızda tamdır. Çünkü tedarik ve üretim zincirinin azalmaması lazım, sağlık sistemimimizin ayakta kalması lazım, sosyal izolasyonumuzu ve sosyal mesafemizi sağlamamız lazım, kamu düzenimizi muhafaza etmemiz lazım. Bu dört kurala uyarsak zannediyorum ki mücadelemizi başarılı şekilde sağlayacağız. Milletimizle çok şey başardık, bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Soylu, soğukta, yağmur altında ve bu zor şartlarda mesaisine devam edenlere, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerine, tüm sağlık çalışanlarına, bütün tedariği sağlamak için gayret gösteren üreticilere, emekçi ve işçilere teşekkür etti.

Ankara'daki umreciler yarın evlerine gönderiliyor

Öte yandan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Suudi Arabistan'dan iki hafta önce dönen umrecilerin yurtlarda gözlem altında tutulduğunu anımsatarak, karantina süresinin yarın sabah itibarıyla sona ereceğini belirtti.

Karantina altına alınan umrecilere destek veren belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Şahin, "Yarın sabah nasip olursa karantina altındaki 3 bin 135 kişiyi 112 otobüs ve 6 uçak organize ederek onları evlerine gönderiyoruz. Bunların her birinin sağlık kontrolleri yapıldı. Bu vatandaşlarımıza evlerinde şahsi karantinalarını uygulamalarını kendilerine özellikle tebliğ ettik." bilgisini verdi.

Kaynak: AA