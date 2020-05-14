İçişleri Bakanı Soylu, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.
14.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.
Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezindeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Daima hazır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA