İçişleri Bakanı Soylu, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Soylu, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
14.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezindeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Daima hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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