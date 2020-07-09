İçişleri Bakanı Soylu Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'daki patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisindeki patlama bölgesinde çalışmalarını tamamlayan Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Yenikent Devlet Hastanesine geçti.

Hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu ve Çetin, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Soylu'nun hastane ziyaretine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA