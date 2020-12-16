İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

16.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anı defterini imzalaması Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının basına açık kısmı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik 2020...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anı defterini imzalaması

Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının basına açık kısmı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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