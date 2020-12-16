İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
16.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anı defterini imzalaması Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının basına açık kısmı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik 2020...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun anı defterini imzalaması
Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasının basına açık kısmı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci