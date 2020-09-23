İçişleri Bakanı Soylu : "Sağlık raporuyla ehliyeti alamayacak bir durumda süreç söz konusuyla...

İçişleri Bakanı Soylu : "Sağlık raporuyla ehliyeti alamayacak bir durumda süreç söz konusuyla (Sağlık Bakanı) Fahrettin hocayla konuşur ve müdahale ederiz. Bizim günlük rakamlarda düşme söz konusu değil. Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kartına yükledi.