İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2.

04.11.2019 12:05

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi"


ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...
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