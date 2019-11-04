İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...
İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2.
İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi"
ANKARA(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında açıklamalarda bulundu.
VİDEO: İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma...