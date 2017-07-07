İçişleri Bakanı Soylu: "Sabah 08.45 sıralarında Baykan Kaymakamımız Mehmet Kocabey'e, Yarımca civarında yol kontrolünü yapabilmek, oradaki inşaat işlerinin nasıl gittiğini takip edebilmek için oraya intikal etmek üzereyken yola döşenmiş bir el yapımı patlayıcı ile zarar verilmek istendi. Allah'a çok şükür hem Kaymakamımızda hem de personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil."