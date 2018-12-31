İçişleri Bakanı Soylu - Pomem Mezuniyet Töreni - Detaylar
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması -Polislerin yemin etmesi -Keplerin havaya fırlatılmıası -Yeni mezun polislerin sevinci -Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor...
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dereceye giren mezunlara hediyeler sunması
-Polislerin yemin etmesi
-Keplerin havaya fırlatılmıası
-Yeni mezun polislerin sevinci
-Soylu'nun mezunların aileleriyle sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
Kaynak: AA