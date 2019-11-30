İçişleri Bakanı Soylu: "Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
30.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (8)
Kaynak: AA
Haber Videosu: İçişleri Bakanı Soylu: "Polis Teşkilatı en güvenilen kurumlar arasında her zaman ilk üçte"