İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı
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İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı

08.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:36
İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın zamanda resmi açılışının yapılması planlanan Polis Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakın zamanda resmi açılışının yapılması planlanan Polis Müzesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter'da yayımladığı mesajında "19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatımıza yeni kazandırılan, yakın tarihi adeta bir zaman tüneli tadında yaşatan Polis Müzemiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesaj ile paylaşılan videoda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen'deki Ek Hizmet Binasında yer alan Polis Müzesi'ndeki polis kıyafetleri, silahlar, mühimmat, haberleşme araçları, fotoğraflar ve belgeler ile kullanılan araçlar görülüyor.

Polis Müzesi'nin resmi açılışının yakın zamanda yapılması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu, Polis Müzesi'nin videosunu paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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