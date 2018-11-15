İçişleri Bakanı Soylu, "Pkk'ya Yönelik Olarak Bu Yıl Toplam 87 Bin 838 Operasyon Yaptık. Bu...
IHAAW103208-SIY/15-11-2018 - İçişleri Bakanı Soylu, ”PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik.
İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık" dedi. 15.11.2018 10: 32: 08 TSI
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