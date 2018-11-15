İçişleri Bakanı Soylu, "PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık" dedi. 15.11.2018 10: 32: 08 TSI

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