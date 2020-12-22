İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi
22.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.
Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu