İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.