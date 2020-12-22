İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi

22.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:34
İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.

Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, Özkan Sümer için başsağlığı diledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:37:02. #1.15#
title