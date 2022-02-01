İçişleri Bakanı Soylu: "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)