İçişleri Bakanı Soylu: "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Özgürlük, Güncel, Haber

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