İçişleri Bakanı Soylu: "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Soylu: "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir"

Özel Güvenlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir.

İçişleri Bakanı Soylu:
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:05

Özel Güvenlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir. Tıpkı çarşı ve mahalle bekçileri gibi, tıpkı güvenlik korucularımız gibi bu arkadaşlarımız da farklı bir güvenlik alanına ilişkin önemli bir hizmeti ifade ediyor" dedi.

Özel güvenlik sektörüne çok önem verdiklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hükümetin 26 Haziran 2004 yılında Türkiye'de önemli bir adım atarak Özel Güvenlik Yasası'nı Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirerek attığı adım özel güvenlik konusunda milat olmuştur. O açıdan 26 Haziran Özel Güvenlik Günü olarak, daha sonra 26 Haziran ve 30 Haziran arasındaki hafta Özel Güvenlik Haftası olarak bizler tarafından hem farkındalık oluşturabilmek, hem yaptıklarımızı kamuoyu ile paylaşabilmek, hem hedef ve vizyonumuzu tekrar hedefe koyabilmek, hem geldiğimiz noktayı değerlendirmek açısından da bizim açımızdan bir fırsat olmuştur. Karşılıklı olarak bu hafta içerisinde bu mesele ile iştigal eden tüm tarafların değerlendirmeleri, raporlamaları ve analizleri yapıp bir bilanço ortaya çıkararak, gelecek hedeflerini ortaya koyduğumuz bu günleri birlikte değerlendiriyoruz. Yüz binlerce fedakar arkadaşımız var ve bugün de görevlerinin başındalar" şeklinde konuştu.

"Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir"

Yeni şehir sistemlerinin buna yönelik yeni tedbirler ve yeni güvenlik önlemleri doğurduğunu belirten Bakan Soylu, "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir. Tıpkı çarşı ve mahalle bekçileri gibi tıpkı güvenlik korucularımız gibi bu arkadaşlarımız da farklı bir güvenlik alanına ilişkin önemli bir hizmeti ifade ediyor. Bir yanı ile özel güvenlik olsa da diğer yanıyla önemli bir kamu hizmeti ifa etmektedir. Biz güvenlik kardeşlerimizi okullarda görevlendiriyoruz, yani çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Aynı şekilde bu kardeşlerimizi stadyumlarda, sağlık binalarında, kamu binalarında görevlendiriyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın gündelik hayatındaki güvenlik temininde özel güvenliklerimizin çok büyük emeği vardır. Sürekli yaklaşımımız olan suçu oluşmadan önleme stratejimize bir katkı olarak sürekli sahada ve sürekli hazırda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak Haber
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Definecilerin mahvettiği 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün son hali içler acısı
Definecilerin mahvettiği 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün son hali içler acısı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Seda Sayan Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu: "Özel güvenlik sistemi bu çağın bir yardımcı kolluk birliğidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:10:43. #1.14#
title