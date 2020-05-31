İçişleri Bakanı Soylu: "Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
31.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."
Kaynak: AA