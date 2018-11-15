İçişleri Bakanı Soylu, "Önemli Bir Mücadele Aracımız da Örgüt Mensuplarına Yönelik İkna...

İçişleri Bakanı Soylu, "Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir" dedi. 15.11.2018 10: 34: 50 TSI

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