İçişleri Bakanı Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.
ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.
Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.
Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.
Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovan kaymakam özür diledi
Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi