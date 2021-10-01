İçişleri Bakanı Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyareti sırasında sınıftan kovduğu iddia edilen öğretmen Burak Kılıç'la telefonda görüştü.

Soylu, Kılıç ile yaptığı görüşmede, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirtti.

Öte yandan Bakan Soylu, Kaymakam Saygın ile de görüşerek hassasiyetlerini dile getirdi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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