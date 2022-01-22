İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin'de esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyareti İçişleri Bakanı Soylu'nun esnaf ve vatandaşla sohbet etmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun ikram edilen kahveyi içmesi İçişleri Bakanı Soylu'nun vatandaşlara dürüm ikram etmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde...
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyareti
İçişleri Bakanı Soylu'nun esnaf ve vatandaşla sohbet etmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun ikram edilen kahveyi içmesi
İçişleri Bakanı Soylu'nun vatandaşlara dürüm ikram etmesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar sohbet eden Soylu kendisine ikram edilen kahveyi içti. Soylu, ardından vatandaşlara dürüm ikram etti.