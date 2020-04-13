İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi Trabzon ve Rize'de sevinçle karşılandı İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi Trabzon ve Rize'de sevinçle karşılandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi Trabzon...

İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi Trabzon ve Rize'de sevinçle karşılandı

TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi Trabzon ve Rize'de sevinçle karşılandı.

Bakan Soylu, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından özellikle büyükşehirlerde istenmeyen görüntüler yaşanması üzerine "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" diyerek akşam saatlerinde istifasını açıkladı.

İstifasının ardından özellikle sosyal medyada Soylu'ya görevi bırakmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifayı kabul etmemesi yönünde paylaşımlar yapıldı. Saatler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını uygun bulmadığı açıklandı.

Bu haberin açıklanmasının ardından özellikle Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de vatandaşlar sevinçlerini evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek ve alkışlarla gösterdiler.

Kaynak: İHA