İçişleri Bakanı Soylu'nun Bulgaristan Temasları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Başbakanlık Binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

Sınır güvenliği, göç, terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi konuların ele alındığı toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artırılması konusunda temenniler dile getirildi.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinliği ve ortak kültüre dikkati çeken Bulgaristan Başbakanı Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğundan bahsetti.

Borisov, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yaparak, kurumlar arası ve özellikle iki ülkenin cumhuriyet başsavcılıkları arasında ciddi temasların bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile göç anlaşmasına dikkati çeken Borisov, Türkiye Bulgaristan ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Borisov, görüşme sonrasında İçişleri Bakanı Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafı gösterdi.

Toplantıya Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov'un yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy katıldı.

Kaynak: AA