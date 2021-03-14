İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN ANNESİ EYÜPSULTAN MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
14.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mezarlıktaki defin törenine katıldı. Erdoğan mezarlıkta Kuran-ı Kerim okudu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı