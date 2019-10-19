19.10.2019 13:03

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar konfederasyonu ile birlikte 'Muhtarlar Günü' dolasıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Süleyman Soylu 'Muhtarlar Günü' dolasıyla Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gitti. İçişleri Bakanı Soylu'nun çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrasında aile fotoğrafı çektirildi. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Soylu, Özel Deftere şunları yazdı:

"Devlet geleneğimizin ve demokrasimizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık; iki aşıra yaklaşan mazisinin verdiği tecrübe ve birikimle bugün de sosyal hayatımızın merkezindedir, önemini korumakta ve hatta artırmaktadır.

Zatı Alinizin, Aziz Milletimizin iradesine ve gücüne inanarak verdiğimiz mücadelenin de her noktasında en önde yer alan muhtarlarımız; dün olduğu gibi 21'inci yüzyıl Türkiyesi'nde de kalkınmanın millet- devlet bütünleşmesinin demokrasiye sahip çıkmanın milletin sesi olmanın öncüleri olarak toplumsal hayatımızın merkezindeki ayrıcalıklı yerini korumaktadır.

Bu köklü kurumu geliştirmek önemine ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekmek adına, özlük hakları noktasında attığımız pek çok adımın yanı sıra 19 Ekim tarihi, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. İşte bugün bu vesile ile huzurlarınızda bulunuyoruz.

Bu ülkenin selameti için aziz milletimizin huzurunun refahının iradesinin korunması içim emek veren tendeki can dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milli iradenin en halis temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, muhtarlık kurumunun tüm geçmiş büyüklerini, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyorum"

Yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Öte yandan Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da misafir edilen muhtarlar, Başkentin simge yerlerini gezecek. Soylu, 81 ilden gelen muhtarlarla akşam yemeğinde buluşacak.

Kaynak: İHA