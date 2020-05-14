İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan...
İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.
14.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:36
İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" - ANKARA
Kaynak: İHA