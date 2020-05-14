İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan... İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.

İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" - ANKARA

Kaynak: İHA