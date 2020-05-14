İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan...

İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.

İçişleri Bakanı Soylu:
14.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:36

İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!" - ANKARA

Kaynak: İHA

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