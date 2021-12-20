Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti - Haberler
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Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de hazır bulundu.

Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

Soylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay Pavlov'u kabul etti

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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