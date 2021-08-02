İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin morallerinin yüksek tutulması için herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin morallerinin yüksek tutulması için herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Muğla'nın Milas ilçesinde oluşturulan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile basın açıklaması yapan Soylu, yaklaşık 4 gündür Antalya'da olduklarını, dün akşam ve bu sabah Ersoy ve Pakdemirli'yle beraber karadan ve havadan bir defa daha değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Soylu, devletin bütün kurumlarının, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi ve normale dönebilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydederek, emek veren herkese teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında herkesin sağlık çalışanlarına moral verdiğini hatırlatan Soylu, "Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var. Bu kahramanlar ormancılardır. Ateşin üzerine giden insanlar bunlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru ama bir de öteki tarafa geçelim. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, bütün bedenleri yanıyor. Lütfen biraz empati yapalım. Bir milletvekilinin sabah paylaşımını gördüm çok üzüldüm, 'Geldim bir tane ormancı göremedim'. Göremezsin tabii, ateşin ortasında ormancılar. Biz sabah 4,5'ta Fesleğen köyündeydik. Orman şefleri, arkadaşları bütün hepsi ateşin içindeydi, birisi eşiyle beraber gelmişti." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, dün 13 ormancının Antalya'da büyük tehlike atlattığını hatırlattı.

Yangınları söndürmede, ormancıların yetkin olduğunu kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun yıllardır eğitimini alan ormancılar ve profesyoneller. Biz onlara sadece lojistik sağlamak ve yangın söndürüldükten sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarını yapmakla mükellefiz. Bu işin profesyonelleri onlar ve bu konuda da yetkinler. Kusura bakmasınlar, iki tane selfie çekmekle yangın söndürülmüyor. Siyasi parti gözetmeksizin, ideoloji ve düşünce gözetmeksizin söylüyorum. Hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, onlarla birlikte olabilmek hem onlara destek ve gayret verebilmek, millet olarak sağduyu görevimizdir, hem de vatandaşlık görevimizdir."

"Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır"

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamları olduğunu dile getiren Soylu, şunları paylaştı:

"Biz burada 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Manavgat Belediye Başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'dendir. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum, baktığımızda 10-20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem, tweete yazar 'şu da eksikti, şu da şöyleydi' dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenize de diğer belediyelerinize de Muğla Belediyenize de şunu söylersiniz lider olarak, 'arkadaş biraz ağırdan alın'. Bu yanlış, eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşlarım böyle bir şey yapmıyorlar. Onlar da canhıraş mücadele ortaya koyuyorlar görmüyor muyum? Hep beraber mücadele ediyoruz. Zaten sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor."

Fethiye'de silahların çekildiğine dair paylaşımlara değinen Soylu, "Buradan vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde, emniyet, jandarma olarak. Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayan insanlar da dedikodu yapıyorlar." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Erken Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Eda Erdem Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:13:15. #1.15#

title