İçişleri Bakanı Soylu: "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı... İçişleri Bakanı Soylu: "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.

İçişleri Bakanı Soylu: "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir." - ANKARA Kaynak: İHA