İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de Gençlerle Bir Araya Geldi

MARDİN (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de gençlik merkezini ziyaret etti.

Bölge Valiler toplantısına başkanlık yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde alınacak güvenlik önlemleri ve tedbirlerle ilgili istişare toplantısının ardından gençlik merkezini ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Soylu, gelişen Türkiye'yi, geçmişten bugüne gelinen aşamaları Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları kurulan gençlik merkezinde öğrencilere Türkiye'nin dünü ve bugünüyle ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin, dünyanın en kıymetli topraklarına sahip olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Doğuyu batıya bağlayan, dünyanın en güvenli enerji hattındayız. Dünyanın en doğal geçiş merkezindeyiz. Hızlı trenlerle, demiryollarıyla, hava yollarıyla konumumuzu modernleştiriyoruz. Bölgede ekonomiyi, turizmi, güvenliği, huzuru sağlıyoruz" dedi.

Suriye'deki gelişmelere değinen Bakan Soylu, "25 km ötede karanlık bir dünya var. Evleri yıkılan, gelecekleri karartılan, geleceği belli olmayan gençler, çocuklar aileler var. Görevimiz sezileri bu tehlikelerden korumak, sizin güvenliğiniz sağlamaktır. Terör tehdidi yanında güçler tehdidi var. Bu coğrafya zayıflığı ve tembelliği kaldırmaz. Sizin de çalışmanızı ve kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Bulunduğumuz makam ve koltukların gelecekte sahipleri siz olacaksınız" şeklinde konuştu.

Belediyelerden ve kurumlardan, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı gençlik merkezlerinin yaygınlaştırılmasın isteyen Soylu, "Bazen insan en sevdiklerini ihmal ediyor. Vali bey davet etti. Geleceğimi söylemiştim, bu gün gelebildim. Burayı, gençlik merkezlerini geleceğe bırakılacak miras olarak görüyorum. Kendilerini yenilemek isteyen, müzik yapmak, kültürel ve sosyal alanda kendini geliştirmek isteyen gençler için bu merkezler bir hayat alanıdır" dedi.

Avrupa'nın kendi değerleriyle oynadığını söyleyen Bakan Soylu, "Doğuyu kimliksizleştirmeye çalışıyor. Dil, din, ırk ayırımı yapmayan insanların bir raya geldiği, aynı sıralarda okul okuduğu, herkesin herkesi selamladığı ve eşit şartlar yaşadığı bir ilde, Mardin'deyiz. Benim Mardin'e karşı farklı bir bakışım var. Sizlerle tekrar buluşmak için geleceğim. Çok çalışmanızı ve geleceğe hazırlanmanızı istiyoruz. Vali Mustafa Yaman'a bu güzel merkez için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA