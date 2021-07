İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engellediklerini belirterek, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdiklerini, 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 97 PKK, 3 DEAŞ ve 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engellediklerini belirterek, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdiklerini, 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılan Bakan Soylu, mezun olan askerlerin 169 bin başvurudan seçilen 5 bin kişi arasında yer aldığını belirtti.

Soylu, 22 hafta boyunca burada eğitim alan 2 bin 121 kişinin mezun olduğunu kaydederek, "Biz sizi sadece sınırlarımızın içinde altı üstü 240 kişi kalmış ve mağaralarından da çıkamayan PKK ile mücadele etmek için eğitmedik. Biz sizi sadece Ege'de, Akdeniz'de kaçakçı yakalamak için de eğitmedik. Biz sizi, insanlığın bu milletin evlatlarına ihtiyacı olduğu için eğittik. Bu dünyada merhamet, vicdan eksik kaldığı için; bu milletin mazlumun tek umudu olduğu için yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uğraştığı meselelerin boyutları itibarıyla diğer ülkelerden farklı olduğunu, Almanya 2019'da 298 kilo eroin yakalarken Türkiye'nin 20 ton yakaladığını, İngiltere 713 bin ectasy yakaladığında Türkiye'nin 8,6 milyon yakaladığını aktaran Soylu, Türkiye'deki jandarma teşkilatının gücünün bu ülkelerde hayal bile edilemeyeceğini vurguladı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Onların veya başkalarının jandarması, bizim gibi yazın 40 derece, kışın eksi 35 derece demeden, virüs salgın demeden, kar tipi demeden, sadece 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapmamıştır.

Cenabı Allah'a binlerce kez şükürler olsun, bu milletin evlatları, üzerlerine aldıkları hiçbir sorumluluğun altında ezilmemiştir. Sakın unutmayın; bize ihanet edenler, 15 Temmuz'da sadece Cumhurbaşkanımızı düşürmek, iktidarı ele geçirmek istemediler. 15 Temmuz'da bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. Bin yıllık medeniyetini silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Bütün kapasitesini, gücünü silmek istediler. Ama bu milletin evlatları sahaya indi ve buna müsaade etmedi. ve zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar, sadece o gece yenildiler. O geceden sonra bu ülkenin attığı her adım, her gelişme; o geceden sonra doğan her güneş, 15 Temmuz'un senaristlerine de oyuncularına da zuldür, acıdır. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara, bu devleti işgal etmek isteyenlere bu millet izin vermemiştir."

"Evlatlarımızın yaptığı İHA'larla destan yazıyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da 139 bin olan jandarma sayısını 197 bine yükselttiklerini, emekli olanlar ve normal değişimlerle birlikte 2016 yılından bugüne kadar 110 bin yeni personel aldıklarını kaydetti.

Jandarma olmak için başvuruda bulunanların sayısının ise 1 milyon 400 bin olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "15 Temmuz'da jandarmamızın profesyonelleşme oranı yüzde 58'di, bugün yüzde 83'e çıkardık. O gün Sahil Güvenliğimizin profesyonelleşme oranı yüzde 70'di, bugün yüzde 100'e çıkardık. İnşallah 2 - 2,5 yıl zaman zarfında jandarmamız da yüzde 100 profesyonel olacak." dedi.

Soylu, jandarmaya katılan her personele bir temel eğitim verildiğini, son 5 yılda 84 bin jandarma personeline görevlerine ilişkin ilave meslek içi eğitim düzenlediklerini aktardı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini ve daha pek çok eğitim okulunu açtıklarının altını çizen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın yaptığı İHA'larla destan yazıyoruz. 2016'da terörle mücadelede toplam 2 bin 126 saat İHA uçuşumuz vardı, 2020'de bunu yıllık 47 bin 763 saate çıkardık. Türkiye'den çekinmezler mi ? Yerinde durmayan, yükselen bir Türkiye, her saldırıya güçlenerek cevap veren bir devlet, bir Türkiye var hamdolsun.

15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde PKK terör örgütüne yönelik, şehirde ve kırsalda tam 476 bin 116 adet terör operasyonu gerçekleştirdik. Jandarma operasyonlarıyla birlikte sadece bu yıl PKK'ya ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Yine 15 Temmuz'dan bugüne kadar tam yurt içinde 6 bin 286 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik."

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların inlerine gireceksiniz." talimatı verdiğini hatırlatarak, 15 Temmuz'dan bugüne kadar dağlarda 7 bin 276 tane sığınağın teröristlerin başına yıkıldığını ifade etti.

15 Temmuz'dan bugüne kadar ikna yoluyla 932 örgüt elemanının teslim olduğunu, kendiliğinden teslim olanlarla bu sayının 1634'e ulaştığını aktaran Soylu, "Eskiden bu hain PKK'ya yılda 5 binin üzerinde eleman katılırdı. Bunların etrafını öyle bir sardık ki, hareket kabiliyetlerini öyle daralttık ki, boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl sadece 53 kişi, bu yıl da şu ana kadar ikisi Almanya, ikisi Belçika, biri İsveç'ten olmak üzere yurt dışından 5, Türkiye'den de sadece 19 kişi katılabildi. Kuruttuk PKK'nın kaynaklarını, kuruttuk." diye konuştu.

Sadece PKK'yı bitirmediklerini, tüm terör örgütlerini aynı sepette gördüklerini kaydeden Bakan Soylu, "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini, yani 101 eylemi Allah'ın izniyle, oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük olarak tam 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Yine aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. ve uyuşturucuyla da öyle bir mücadele verdik ki geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lirayı buldu." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin