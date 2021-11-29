İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Lübnanlı mevkidaşı Bessam Mevlevi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Lübnanlı mevkidaşı Bessam Mevlevi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu ile Mevlevi'nin görüşmesinde, iki ülkenin güvenliğini koruma çabalarının önemine vurgu yapıldı.

Bakan Soydu, Türkiye'nin Lübnan İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Güçleri ile diğer emniyet birimlerine desteklerini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Türkiye'nin Lübnan'a yardımları kapsamında 5 Kasım'da Lübnan İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Kuvvetleri'ne 3 bin gıda kolisi hibe etmişti.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Eylül'de Lübnan İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü'ne kişisel koruyucu malzeme desteğinde bulunmuştu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Türkiye, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla derinden sarsılan Lübnan'a çeşitli yardımlarla destek sağlamayı sürdürüyor.

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AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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