Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haberler
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Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Belarus ve Litvanya sınırında yaşanan düzensiz göçmen sorununun çözümüne yönelik 2 ülke İçişleri Bakanlıkları arasında temmuzda başlayan iş birliği, hava limanlarındaki güvenlik tedbirleri, Litvanya polisi ve sınır görevlilerine yönelik eğitim çalışmaları ile diğer güvenlik konuları ele alındı.

Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü

Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü

Soylu, Litvanyalı mevkidaşı Bilotaite ile video konferans yöntemiyle görüştü

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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