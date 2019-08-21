İçişleri Bakanı Soylu: Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler

21.08.2019 12:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışıyla ilgili olarak "ülkenin demografik yapısı değişecek" yönündeki iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu belirterek, "İlk geldikleri zaman 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyorlar. Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler." dedi.

Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Suriyeliler 10-15 yıl sonra ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturacak. Ülkenin demografisi değişecek, dolayısıyla ileride onlar üzerinden iç karışıklık çıkartılacak gibi çok farklı senaryolar dile getiriliyor. Bunlar sizi kaygılandırmıyor mu, bu konuyla ilgili devlet olarak siz ne yapıyorsunuz?" sorunu şöyle yanıtladı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle