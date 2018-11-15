İçişleri Bakanı Soylu, "Kurduğumuz Saha Baskısıyla Geçen Yıl 965 Olan Silahlı Saldırı Eylem Sayısı...
IHAAW103230-SIY/15-11-2018 - İçişleri Bakanı Soylu, ”Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür” dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür" dedi. 15.11.2018 10: 32: 30 TSI
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