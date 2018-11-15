İçişleri Bakanı Soylu, "Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür" dedi. 15.11.2018 10: 32: 30 TSI

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