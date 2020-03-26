İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi.
26.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:00
İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde, ne zaman ilk vaka çıktı Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı."
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Kaynak: AA