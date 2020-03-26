İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Koronavirüs) Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde, ne zaman ilk vaka çıktı Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı." Kaynak: AA