İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması

25.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünün Türkiyesi, mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucuyla kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapabilen Türkiyesi'dir. Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde 4. dönem olarak gördükleri eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan 2 bin 659 komiser yardımcısı için Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, 81 il emniyet müdürü ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Soylu, törenin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'ndeki ilk tören olma özelliği taşıdığını belirterek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin'e salonu tören için vermesinden dolayı teşekkür etti.

Çocukken büyük umutlarla beklenen 2000'li yılların yenilik olarak sadece dijital teknoloji ve hayal kırıklığı verdiğini belirten Bakan Soylu, yurt içinde kronikleşen PKK terörü, darbeler, istikrarsızlık, vesayet, ekonomik krizler gibi güvenlik problemlerine 21. yüzyılın, küresel terör, uyuşturucu ticareti, göç, vekalet savaşları ve

kökü dışarıda olup suret-i haktan görünen o ihanet çetesiyle

katkı verdiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin,

2002'den beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelenin,

bir noktaya kadar kalkınma ve refah mücadelesi olarak kabul edilebileceğini, ancak son 6-7 yıldır bu mücadelenin karakterinin ise net bir şekilde varoluş, gelecek ve demokrasi mücadelesi olduğunu bildirdi.

"Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, PKK terörü ve onu besleyen terörizmi bitirme noktasına gelinmesi ile yerli ve milli anlayışıyla 2002'den beri üretilen büyük gücün, bugünkü Türkiye tablosuna ulaştırdığına işaret eden Soylu, "Bugünün Türkiyesi, mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucuyla kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapabilen Türkiyesi'dir. Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir." dedi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şahsen tanışmamış olsanız da buradaki gençler, yabancınız değildir. 15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan 251 evladını şehadete uğurlayan,

binlercesini de gazi olarak bağrına basan aziz milletimizin,

aynı cömertlikle bugün tekrar devlet hizmetine sunduğu,

aynı akıbete hem hazır hem de talip olan evlatlarıdır.

15 Temmuz'dan bugüne kadar emniyet teşkilatımıza, 112 bin 208 yeni arkadaşımızı dahil ettik. Bu sadece alelade bir istatistik verisi değildir. Bu sayı, aziz milletimizin gücünün ve sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine olan inancının bir göstergesidir. Hem bu yeni arkadaşlarımızla hem de desteklerinizle gerçekleştirdiğimiz ekipman, teçhizat,

teknoloji gibi yatırımların tamamının oluşturduğu güçle,

son üç yıldır elde ettiğimiz güvenlik başarılarını hep birlikte daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır."

"Kolluk kuvvetleri arasındaki entegrasyon başlı başına başarı hikayesi"

İçişleri Bakanlığı olarak, son dönemde Türkiye'nin geçirdiği dönüşüme uygun şekilde önemli yapısal değişikliklere imza attıklarını söyleyen Soylu, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları arasında başarılı bir entegrasyon ve koordinasyon tesis ettiklerini belirtti.

Soylu'nun "İyi polis olmaya hazır mısınız? Bu ülkeyi hainlerden, teröristlerden, hırsızdan, uğursuzdan temizlemeye hazır mısınız? Milletin canını, malını, namusunu, ay yıldızlı bayrağını korumak için gerektiğinde şehadete koşmaya hazır mısınız?" şeklinde seslendiği komiser yardımcıları "Daima hazır." yanıtını verdi.

Törende, 15 Temmuz'da gazi olan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da bulunduğunu belirten Soylu, Aslan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılışında söylediği, "FETÖ'nün ihanet belgesini arıyorsunuz. Benden canlı bir belge var mı?" sözlerinin, 2019'un en tarihi sözlerinden biri olduğunu ifade etti.

Komiser yardımcılarına tavsiyelerde bulunan Soylu, anayasa, kanunlara, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra özellikle hak kavramına riayet etmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı olarak, herkesin gece huzur içinde başını koyabildiği bir Türkiye için çalışmanın temel hedefleri olmaya devam edeceğini vurgulayan Soylu, bu yolda destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mesai arkadaşlarına şükranlarını iletti.

Mezuniyet heyecanı yaşayan komiser yardımcılarına başarı dileyen Soylu, şehitleri rahmet, gazileri şükranla andı.

"Terörle mücadelede neticeye hiç olmadığı kadar yakınız"

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 174 yıldır milletin emrinde ve hizmetinde olan emniyet teşkilatının, milletin can ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra devletin bekasına, milletin birliğine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü şer odağına karşı büyük azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede hiç olmadığı kadar neticeye yakın bir dönemin yaşandığını vurgulayan Aktaş, şehirlerin daha güvenli hale getirilmesi için büyük bir gayret sarf ettiklerini bildirdi.

"Çağdaş polis eğitimini merkeze aldık"

Polis Akademisi Başkanı Çolak ise bugün mezun olan komiser yardımcılarını, KPSS'den 70 ve üzerinde puan alan lisans mezunu 20 bin aday arasından seçtiklerini ve 12 ay boyunca zorlu bir eğitim verdiklerini anlattı.

Akademi Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk olarak FETÖ'cü temizliği yaptıklarını belirten Çolak, daha sonra çağdaş polis eğitimini merkeze alarak milli iradenin emrinde, devletine sadık, milletine hizmetkar polisler yetiştirme anlayışıyla tüm eğitim sistemini yenilediklerini söyledi.

Çolak, konuşmasına şöyle devam etti:

"2014 yılından günümüze kadar bugün mezun ettiğimiz 2 bin 659 komiser yardımcısı ile birlikte toplamda 14 bin 525 komiser yardımcısı yetiştirip emniyet teşkilatı saflarına katmış olduk. Bu alelade bir rakam değildir. Bu rakam, teşkilatta şu an görev yapan amir sınıfından personelin yüzde 70'den fazlasına tekabül etmektedir. Yani her 4 amirden 3'ü yenidir. Yine bu süre içinde 90 bin 397 polis memuru yetiştirip teşkilat saflarına kattık. Böylece görevdeki her 3 polis memurundan biri yeni memurlardan oluşmuş oldu. Çarşı ve mahalle bekçileri alım ve eğitimleri de Polis Akademisine verildikten sonra 10 bin 226 bekçi yetiştirdik. Bu da mevcut bekçilerin yarısına tekabül etmektedir. Böylece görevde bulunduğumuz süre zarfında mezun ettiğimiz toplam personel sayısı 115 bini geçmiştir."

Son iki yılda iç güvenlikle ilgili olumlu verilerin geldiğini belirten Çolak, özellikle bazı suç türlerinde yüzde 50'yi bulan iyileşmeler olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından komiser yardımcıları ant içti.

Daha sonra TBMM Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Polis Akademisi Başkanı Çolak, dereceye giren komiser yardımcılarına diploma ve hediyelerini verdi.

Dönem birincisi Komiser Yardımcısı Hande Günay da günün anısına TBMM Başkanı Şentop'a Osmanlı döneminde polislerin kullandığı kemer tokası hediye etti.

Kaynak: AA