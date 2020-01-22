: İçişleri Bakanı Soylu, Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu

22.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na Mardin'in Kızıltepe Kaymakamlığında katılan Soylu, daha sonra kaymakamlık birimlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlıktaki vatandaşlarla sohbet eden Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığına da ziyarette bulunarak partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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