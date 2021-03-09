İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'daki Vilayetler Evi projesini inceledi
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İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'daki Vilayetler Evi projesini inceledi

09.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45
İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'daki Vilayetler Evi projesini inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da inşaatı süren Vilayetler Evi projesini inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da inşaatı süren Vilayetler Evi projesini inceledi.

Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı için Kızılcahamam'a gelen Bakan Soylu, toplantı sonrasında Vilayetler Evi projesini yerinde inceledi, çalışmaları hakkında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun da eşlik etti.

Bu arada, Bakan Yardımcısı İnce ile Emniyet Genel Müdürü Aktaş da Kaymakam Aksoy'u makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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