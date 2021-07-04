İçişleri Bakanı Soylu Kırıkkale'de
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İçişleri Bakanı Soylu Kırıkkale'de

İçişleri Bakanı Soylu Kırıkkale'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Belediyesini ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Belediyesini ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polis Anne ve STK Buluşmaları programının ardından Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, milli piyade tüfeğini kullanan askerin maketini Bakan Soylu'ya hediye etti. Bakan Soylu, burada basına kapalı olarak yaptığı toplantının ardından çarşı esnafıyla bir araya geldi. Daha sonra yeni yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek personellerle sohbet etti.

Bakan Soylu'ya, Vali Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve protokol üyeleri ziyaretlerde eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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