İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu yeni bir oyuna getiriyor Türkiye'yi"

KONYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güçlü bir Türkiye, özgür, zengin bir Türkiye istiyoruz. Dünyaya sözü hakim olacak bir Türkiye istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ne istiyor? Kılıçdaroğlu yeni bir oyuna getiriyor Türkiye'yi. Bu önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'nin önüne hangi tuzakları kurarız diyenlerle ittifak kuruyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Ereğli ilçesinde Yunus Emre Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. "Heyecanımızı, ufkumuzu, ideallerimizi, gelecek Türkiye'yi anlatmaya geldik" şeklinde konuşan Bakan Soylu, "Türkiye'ye kurulan kumpasları sizlerle bir kez daha paylaşmaya geldik. Başımızı sineye koymaya, sıcak sinenize koymaya geldik. On yıllardan beri bu millet çok sıkıntılar çekti, dertler çekti. Darbeler mi görmedi? Başbakanların asıldığını mı görmedi? Bu ülke bakanların asıldığını mı görmedi? Bu millet ekonomik saldırılarla mı karşı karşıya kalmadı? Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim, o yıllardan beri bu milletin yakasından düşmediler. Başında hep kazan kaynattılar. Ülkem büyümesin, zenginleşmesin, güçlenmesin, ayaklarının üzerinde durmasın istediler. Bu ülke zengin olmasın, güçlü olup dünyaya sesini duyurmasın istediler. Bizi hep birbirimizden ayırdılar. Kardeşliğimize hep hücum ettiler. Türk, Kürt, alevi sünni, sağcı solcu diye bu ülkeyi parça parça etmek istediler. Ne zaman bir sevincimiz olsa hep kursağımızda bıraktılar. 60 darbe, 71, 80 darbe, en son o Amerikan uşağı olan o şarlatanın gerçekleştirmek istediği darbe. Bitmedi, hala devam ettiler. Irak'ın Kuzeyinde bir devlet kurdurmak istediler. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Bizi güneyimizden, ticari yuvalarımızdan, bizi aynı millet olduğumuz o insanlardan uzaklaştırmak istediler. Ardından Amerika'nın başını çektiği ekonomik operasyonu, döviz operasyonları yaptılar. Arzuları şuydu. İktidarı zayıflatabilir miyim? Yerel seçimler geliyor, gücünü eksiltebilir miyim? Bunları hep yaptılar. Tüm bunları bir tek kişi engelledi. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmalarını engelledi. Bunu bir tek kişi, Recep Tayyip Erdoğan engelledi" dedi.

"Aslanlar kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar"

Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "Aynısını son 6-7 yıldır, Gezi olaylarından sonra yaptılar. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Türkiye'yi karıştırdılar. Gezi olaylarının ardından faizler yükseldi. 17-25 Aralık darbesini gerçekleştirdiler. Yapmak istedikleri Türkiye'yi cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırmaktı. Kimse ufka bakamasın, hedeflerine ulaşmasın. 6-7 Ekim, 15 Temmuz derken 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Türkiye büyümesin, zenginleşmesin istiyorlar. Şimdiki tezgahları da 31 Mart'ta bir darbe vurursak analarından emdikleri sütü burunlarından getiririz hevesindeler. Kurdukları oyun PKK'nın HPD'nin, FETÖ'nün, CHP'nin, Saadet'in ve hepsinin bir araya gelmesinin yegane sebebi budur. Kadın çıkmış diyor ki, 'Sırtını PYD'ye PKK'ya yasladım.' Ben de söylemişim, biz de ona 4 tane duvar ördük. İster o duvara ister o duvara, nereye yaslarsan yasla. Bu ülkeyi terör örgütlerine, huzurunu, istikbalini bozmak isteyenlere kimse müsamaha göstereceğimizi düşünmesin. Acımasız olacağız. Bu millete onlarca yıl kan kusturuyorlar. Her yerde milletimi kahrediyorlar. On yıllardır milletime kan kusturanlara kan kusturmazsak Allah hesabını sorsun. 13-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Kızların ellerine kaleşnikof verip, tecavüz edip, bir daha anne babalarının yüzünü göremeyecek hale getiriyorlar. Doğu'da, Güneydoğu'da 24 saat huzur var. Hadi gelsin de haraç alsınlar bakalım. Hadi gelsin PKK huzuru bozsun. Tepelerine bineriz tepelerine, affetmeyiz. 3 bin 333 terörist son 2 yılda etkisiz oldu. Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Hiç merak etmeyin, aslanlarımız mücadele ediyorlar. Hiç merak etmeyin her yerde bizimkiler aslanlar kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar. Tarihimizin terörle mücadelede, güvenlikte en iyi seviyesindeyiz. Koordinasyonda, teknolojide en üst seviyesindeyiz."

Bakan Soylu, "Şimdi bana kızıyorlar. Neden? İçişleri Bakanı böyle söz söyler mi?" diye konuşarak, "Söyler ya. Bu ülkenin sadece sahibi şu anda bu ülkenin üstünde yaşayanlar değildir. Bu ülkede yerin altındakilerin bizden daha fazla hakkı var. Şehit olanların, biz Müslümanız, bizden önce de, benden önce de içişleri bakanları vardı, sonra da olacak. Benden, bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Kimseyle paylaşamayız. Göz dökene baktırmayız. Ne yapacaklar? Bunların vekilleri, ben onlara milletvekili değil PKK'nın vekili diyorum. Bu aziz milletin milletvekilliğini üstlenecek haysiyet karakterleri yok. Kandilin uşağı, Kandilin vekilidirler. Kandil'de Amerika'nın uşağıdır. Bu kadar açık ve net. Çıkacaklar, Apo'nun İmralı'dan serbest kalması için 15 vilayete yürüyecekler. Ben de, 'Ulan sizi yürüten adam değil' dedim, yürüyebildiler mi? Otelden çıktılar şapa oturttum bunları. Diyarbakır'da burunlarını çıkaramadılar. Eski Türkiye zannetmesinler. Eski Türkiye yok. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si böyle bir Türkiye değil. Şimdi inşallah Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız. Neden Cumhur ittifakı biliyor musunuz? Artık bir daha Türkiye'ye böyle set çekemesinler diye" ifadelerini kullandı.

"Biz Avrupa değiliz, Amerika, batı değiliz"

Bakan Soylu, "Yeni Zellanda'da olan meselenin sorumlusu kim belli. Avrupa'da ırkçılığı milliyetçiliği artıranlar, İslam düşmanlığı yapanlar. Kafalarını kuma gömüp iç siyaset yapanlar, insanlıktan nasibini almamışlar. Biz Avrupa değiliz, Amerika, batı değiliz. Onlar girdikleri her yerde yeraltı kaynaklarını, insanların emeklerini sömürdüler. Orada sadece fukaralık, açlık, susuzluk, biz 600 yıl Osmanlı Devletiyle dünyayı idare ettik. Sadece hakkaniyet, adalet, insanlık sağladık. Biz onlar gibi değiliz. Biz bugün 2 bin kilometrekare Afrin'deyiz. Biz 2 bin kilometrekare Azez, El-Bab'tayız. Biz orada huzuru, kardeşliği tesis ettik. Bizim orada öğretmenimiz, hemşiremiz, doktorumuz, savcımız, hakimimiz, kaymakamımız, polisimiz, jandarmamız, Mehmetçiğimiz var. Biz Batı gibi değiliz, sömüren değiliz. Bizim oralarda Allahüekber diyen imamımız var. Büyük bir milletiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi karıştıramayanlar önümüzdeki 4,5 yıl belediye meclisiyle karıştırmak için fitne tohumu ekecekler"

"Bizim güçlü olmamızdan, haksızlıklara ses çıkarmamızdan ürküp korkuyorlar" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Güçlü bir Türkiye, özgür, zengin bir Türkiye istiyoruz. Dünyaya sözü hakim olacak bir Türkiye istiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ne istiyor? Kılıçdaroğlu yeni bir oyuna getiriyor Türkiye'yi. Bu önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'nin önüne hangi tuzakları kurarız diyenlerle ittifak kuruyorlar. CHP, İYİ Parti listelerinden belediye başkanlıklarını anlaştılar. O bir adam var. Adamın suratında meymenet yok. Diyor ki, Sezai Temelli, 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor. Orası neresi ya? Batı'da AK Parti, MHP'ye kaybettireceğiz. Tezgah açık. 299, 300'ün üzerinde koyduk listeyi o anlayamamış diyor. Canlı yayında bir şey dedi. İstanbul'da İmamoğlu'na Ankara'da Mansur Yavaş'a destek veriyoruz ama seçim sonrası alacaklarımızı alacağız diyorlar. Senet, sözleşme yapıp ve diyor ki, 'Biz alacaklarımızı alacağız' Bu sözleşmeyi kimler yaptı. Kimlerin imzası var. Şehitlerin var mı? Gazilerin var mı? Milletin var mı? Bu sözleşmenin altında kimin imzası var biliyor musunuz? Saadet, İyi Parti, Amerikan uşağı FETÖ'nün imzası var. PKK'nın, terör örgütlerinin, Batı'ya diyet borcunu ödemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bu sözleşmede ne var biliyor musunuz? Türkiye sıçrama dönemine gidiyor. Aman bunu engelleyin. Hedeflere ulaşırsa Türkiye, insanların refaha ulaşırsa, Türkiye'nin önünde bundan sonra kimse duramaz. Bu sözleşmenin içerisinde bunlar var. Şimdi gelecekler, belediye meclislerine adamlarını sokacaklar. Meclis toplanacak ve diyecekler ki, 'Şurada şu sokağın, okulun ismini şu şehidin ismini verelim. Şurada sizin askerlerinizin öldürdüğü bizim arkadaşlarımız var. Onun ismini de şu meydana verelim diyecekler. Türkiye'yi karıştıramayanlar önümüzdeki 4,5 yıl belediye meclisiyle karıştırmak için fitne tohumu ekecekler. Orası TBMM gibi değil. Telefi edemeyeceğimiz olaylar çıkar. Ben 50 yaşındayım. 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk kez gidiyoruz. 4,5 yılı gözlerine kestirdiler. Başımızda kaynayan kazanlar karıştıracaklar. 50 yıldır Türkiye neredeyse bir buçuk yıl ortalamayla seçime gidiyor. Darbeleri de saymıyorum. 31 Mart'ta zayıflarsak 1 Nisan sabahı Doğu'da, Güneydoğu'da çocuklara taş verip kaymakamları dışarı çıkarmazlar. Bütün tezgah huzurumuzu yeniden elimizden almaktır. Bunlara imkan sağlamayın, bölünmeyelim, parçalanmayalım. Biz güçlü olmak zorundayız. Kudretli olmak zorundayız. Ne olursunuz. Bana kızıyorlar, 'Eğer okulların etrafında uyuşturucu satıcıları varsa polislerimiz ayaklarını kırsınlar' dedim. Şimdi varsa da yoksa da, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Uyuşturucuyla çocuklarımızı koparmaya çalışıyorlar. Buna müsaade edemeyiz. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. 300 tane de onların çete liderlerini kulaklarını tuttuk kıvırdık kodese gönderdik. Ülkemize yapılan bir terör saldırısıdır bu uyuşturucu meselesi. Hakkından gelmezsek hem satıcıları hem de patronlarını yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz. Herkesin parmak ısıracağı şehirler. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Ne olursunuz. Bize 31 Mart'ta güç, kuvvet verin" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün Ereğli Cumhur İttifakının en güzel fotoğraflarından birisini veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak son beş yılda Ereğli'ye önemli hizmetlerde bulunduk. Ereğli'ye tam 145 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Altyapıyla ilgili önemli projeler hayata geçti. Birçok önemli projenin başladığını ve tamamlandığına şahit olduk. Şimdi yeni bir başarı hikayesi yazma zamanıdır. Rüstem Paşa Kervansarayının restorasyonu tamamlanmak üzere. İnşallah bir ay içerisinde bir Millet Kıraathanesi açarak sizlerin hizmetine sunacağız. Birlikte Ereğli'mizi ihya edeceğiz. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sözümüzü de gençlerin isteği üzerine veriyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle, uyum içerisinde inşallah Ereğli'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm sorunlarını halletmek için söz veriyoruz. Destek sizden hizmet bizden Allah'ın izniyle. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve AK Partili bir ilçe belediyesiyle inşallah Ereğli'nin geleceği çok daha güzel olacak" dedi..

Kaynak: İHA